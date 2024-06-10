Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (10 Haziran Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor. Dolarda geçtiğimiz hafta en yüksek 32.6375 seviyesi görülmüştü.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3150 liradan, avro 34,8190 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,3130 liradan alınan dolar, 32,3150 liradan satılıyor. 34,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,8190 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2630 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9060 lira olmuştu.