Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Eylül 2023 döviz fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,7880 liradan, avro 28,8940 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,7880 liradan, avro 28,8940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,7860 liradan alınan dolar, 26,7880 liradan satılıyor. 28,8920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8940 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,7760 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.
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