Dolar kuru güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,8180 liradan, avro 28,8000 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,8180 liradan, avro 28,8000 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,8160 liradan alınan dolar 26,8180 liradan satılıyor. 28,7980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8000 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,8200 lira, avronun satış fiyatı ise 28,7310 lira olmuştu
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