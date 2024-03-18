Dolar ve avro bugün kaç TL? (18 Mart 2024 güncel döviz kuru)
Yerel seçimlere kısa süre kalan dolar ve avroda yükseliş beklentisi hakim. Dolar haftaya 32,3 liradan başlarken, avro 35,17'den işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,3020 liradan, avro 35,1710 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,3000 liradan alınan dolar, 32,3020 liradan satılıyor. 35,1690 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,1710 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,2190 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1450 lira olmuştu.