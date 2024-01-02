Dolar ve avro bugün kaç TL? (2 Ocak 2024 güncel kur)
Dolar / TL 30'un altında seyretmeye devam ederken, avro 31 lira seviyesine yakın.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,6730 liradan, avro 32,7360 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29,6710 liradan alınan dolar, 29,6730 liradan satılıyor. 32,7340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7360 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,5550 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6660 lira olmuştu.