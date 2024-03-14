Dolar ve avro güne nasıl başladı? (14 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi devam ediyor Dolar/TL 32,128, avro/TL 35,291 seviyesinden güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada Dolar 32,1280 liradan, Euro ise 35,2910 liradan işlem görerek güne başladı.
Serbest piyasada 32,1260 liradan alınan Dolar, 32,1280 liradan satılıyor. 35,2890 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,2910 lira olarak belirlendi.
Dün Dolar'ın satış fiyatı 32,0980 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,1120 lira olmuştu.
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