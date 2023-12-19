Dolar ve avro tarihi seviyelerini sürdürüyor (19 Aralık 2023 güncel döviz kuru)
Dolar kuru 29 lirada tarihi seviyelerinde işlem görürken, avro 31,75'ten güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,0620 liradan, avro 31,7550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,0600 liradan alınan dolar, 29,0620 liradan satılıyor. 31,7530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,7550 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,0590 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7590 lira olmuştu.