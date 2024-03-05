Dolar ve avroda son durum
Dolar ve avro kurunda sınırlı yükseliş devam ediyor. 5 Mart itibariyle dolar 31,6; avro ise 34,2 liradan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,6060 liradan, avro 34,2950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,6040 liradan alınan dolar, 31,6060 liradan satılıyor. 34,2930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,2950 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,5300 lira, avronun satış fiyatı ise 34,2100 lira olmuştu.