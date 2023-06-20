Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 20 Haziran 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6410 liradan, avro 25,8300 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,6410 liradan, avro 25,8300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,6390 liradan alınan dolar, 23,6410 liradan satılıyor. 25,8280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,8300 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,6180 lira, avronun satış fiyatı da 25,7860 lira olmuştu.