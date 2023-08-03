Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 3 Ağustos 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9700 liradan, avro 29,5010 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9700 liradan, avro 29,5010 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9680 liradan alınan dolar 26,9700 liradan satılıyor. 29,4990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,5010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9750 lira, avronun satış fiyatı ise 29,5160 lira olmuştu.