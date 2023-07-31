Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 31 Temmuz 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, avro 29,6890 liradan haftaya başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9600 liradan, avro 29,6890 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,9590 liradan alınan dolar 26,9600 liradan satılıyor. 29,6880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6890 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,9540 lira, avronun satış fiyatı ise 29,7540 lira olmuştu.