Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 6 Temmuz 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,0780 liradan, avro 28,3030 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,0780 liradan, avro 28,3030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,0760 liradan alınan dolar 26,0780 liradan satılıyor. 28,3010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,3030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,0960 lira, avronun satış fiyatı da 28,4620 lira olmuştu.