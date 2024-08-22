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  3. Dövizde Kapalıçarşı-piyasa makası açılıyor: Son dört ayın en yüksek seviyesi
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Dövizde Kapalıçarşı-piyasa makası açılıyor: Son dört ayın en yüksek seviyesi

Bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı'daki döviz fiyatları arasındaki makas son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bankalararası piyasada Dolar/TL 33,88 seviyesinden kapanırken, Kapalıçarşı'dan alınan fiyatlar 34,10 seviyesine işaret etti. Böylelikle 21 Ağustos itibariyle dolar/TL'de bankalararası-Kapalıçarşı makası 22 kuruşa yükseldi. 9 Nisan'da bu makas 23 kuruş seviyesine yükselmişti.

Haber Merkezi
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Türkiye'de Dövize yönelik talep açısından izlenen göstergelerden biri olan bankalararası-Kapalıçarşı makası yeniden açılıyor.

Bloomberg'in derlediği verilere göre 21 Ağustos itibariyle bankalararası piyasada Dolar/TL 33,88 seviyesinden kapanırken, Kapalıçarşı'dan alınan fiyatlar 34,10 seviyesine işaret etti. Böylelikle 21 Ağustos itibariyle dolar/TL'de bankalararası-Kapalıçarşı makası 22 kuruşa yükseldi.

Böylelikle iki fiyat arasındaki makas nisan ayından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. 9 Nisan'da bu makas 23 kuruş seviyesine yükselmişti.

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