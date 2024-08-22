Dövizde Kapalıçarşı-piyasa makası açılıyor: Son dört ayın en yüksek seviyesi

Türkiye'de Dövize yönelik talep açısından izlenen göstergelerden biri olan bankalararası-Kapalıçarşı makası yeniden açılıyor.

Bloomberg'in derlediği verilere göre 21 Ağustos itibariyle bankalararası piyasada Dolar/TL 33,88 seviyesinden kapanırken, Kapalıçarşı'dan alınan fiyatlar 34,10 seviyesine işaret etti. Böylelikle 21 Ağustos itibariyle dolar/TL'de bankalararası-Kapalıçarşı makası 22 kuruşa yükseldi.

Böylelikle iki fiyat arasındaki makas nisan ayından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. 9 Nisan'da bu makas 23 kuruş seviyesine yükselmişti.