Dolara Trump desteği

20 Ekim 2017

ABD'de bütçe tasarısının onaylanması ve Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir ismin getirilmesi ihtimali dolara destek veriyor. Dolar/TL haftanın son işlem gününe 3.66 seviyelerinde başlıyor.

ABD Senatosu, Cumhuriyetçilerin Demokratların desteğini almadan vergi kesintisi tasarısını geçirmesine imkan verecek 2018 mali yıl bütçe tasarısını onayladı. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato bütçe tedbirleri tasarısını 49'a karşı 51 oyla kabul etti. Söz konusu tasarı ile önerilen vergi kesintileri, 10 yıllık süreçte bütçe açığının 1.5 trilyon dolara kadar daha yükselmesine neden olacak. Böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD vergi yasasını revize etme isteği önemli bir engeli aşmış oldu.

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, "ABD'de 2018 yılı mali yıl bütçe tasarısının onaylanması doları desteklerken, bu sabah itibarıyla TL dahil gelişmekte ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"ABD ile Türkiye arasındaki vize konusunun çözüleceği umudunu artıran haberler olumlu. Önemli bir verinin bulunmadığı bugün, AB liderler zirvesinden Türkiye ile ilgili yapılacak değerlendirmelerin yansıması yurt içi piyasalarda geçici de olsa etkili olabilir. Kurda bugün 3.65-3.64 aralığının destek olmaya devam etmesini bekliyorum, 3.68-3.69 aralığı ise direnç olarak izlenebilir."

Uslu, Hazine'nin gelecek haftaki yüklü ihalelere gelecek talep ve ihalelerde oluşacak faizin yurt içi tahvil piyasasının hareketli olmasına ve işlem hacminin artmasına yol açabileceğini söyleyerek, "Bugün 2 yıllık tahvilin bileşik faizinin yüzde 12.20-12.30; 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 11.35-11.45 aralığında hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.

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