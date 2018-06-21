Dolarda 'bekleme' modu

21 Haziran 2018

Seçim sonuçlarını bekleyen dolar/TL'de 4.70'in üzerindeki yatay seyir devam ediyor. Dolar/TL dün yatay bir seyir izleyerek günü 4.75 tamamladıktan sonra bu sabah güne 4.76 seviyesini test ederek başladı.

Bankacılar seçim öncesi son iki işlem gününde küresel piyasaların ve veri gündeminin takip edileceğini ancak seçimlerin en önemli yön belirleyici olacağını belirttiler.

Yatırımcılar seçimlerin ardından beş yıllık bir siyasi istikrar dönemi olup olmayacağına odaklanmış durumdalar.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM'de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı da az değil. Bu ihtimal de piyasalarda 'seçimlerin yenilenme riskini' gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

Dün akşam bir radyo programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde TBMM'de

çoğunluğu sağlayamamaları halinde koalisyona gidebileceklerini söyledi.

Bugünkü veri akışı

Öte yandan piyasalarda bugün yoğun veri gündemi de yakından izlenecek. İç piyasada Haziran ayı tüketici güven endeksi ve TCMB'nin haftalık verileri izlenirken TSİ 1400'da açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararı 1530'da açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Haziran ayı Philadelphia Fed endeksi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dolar, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında 11 ayın zirvesine yakın seyrederken; sterlin, İngiltere Merkez

Bankası'nın bugünkü para politikası kararı öncesinde Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi dün 95.299 ile 2017 Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra 95.25 civarında işlem görüyor.

Altın 6 ayın en düşüğünde

Altın fiyatları, güçlenen doların, süregelen ticaret savaşı gerginliğinin küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişelerini artırmasına karşın, güçlenen doların baskısı ile altı ayın en düşük seviyesine indi.

Ons altın 1265.60 dolara kadar inerek 21 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Brent petrol de 74.48 dolar seviyesinde yer aldı.