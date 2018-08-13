Dolarda dalga boyu yükseldi

13 Ağustos 2018

TL'deki değer kaybı yeni hafta da devam ediyor.

Cuma günü Trump'ın Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çeliğe uygulanacak verginin ikiye katlanacağını açıklaması döviz kurlarında sert yükselişe neden olmuş, dolar/TL 6, euro/TL 7 lirayı geçmişti.

ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle illikit piyasalarda dolar 7 lirayı, euro da 8 lirayı aştı.

7.24 ile zirveyi test eden dolar/TL, TCMB ve BDKK adımlarıyla 6.44 seviyesine kadar geri çekilse de bu seviyeler kalıcı olamadı. Oldukça dalgalı bir seyirle önce 6.90'a kadar yükselen, ardından 6.65 civarında bir süre dengelenmeye çalışan kur, yeniden yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 10'a yakın yükselişle 7 liranın üzerine çıktı. 7 liradan hızlı bir geri dönüş yapan kur, dakikalar içerisinde 6.60'a indi. Geniş bir aralıkta, dalgalı bir şekilde hareket eden dolar/TL, saat 15:00'de yüzde 6'ya yakın kayıpla 6,7850 seviyesinde bulunuyordu. 8.2029 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı dakikalarda 7.7250 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL, 7.6280 ile tarihi zirveyi gördükten sonra 7.2974 seviyelerinde hareket ediyordu.

Borsaya panik satışları geldi

Oynaklığın sürmesi bekleniyor

Bir bankacılık analisti, "Swap işlemlerinin kısıtlanması ve diğer düzenlemeler genel olarak TL'deki spekülatif hareketleri sınırlandırmak adına atılıyor. Gerekli likiditeyi sağlamak için ve spekülatif adımların önüne geçmek için bir bir adımlar geliyor. Ancak bunlarda bir faiz artışı etkisi olmayacak muhtemelen. Ayrıca politik belirsizlik ortadan kalkmadıkça da oynaklığı sonlandırmak zor görünüyor" dedi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD ile Türkiye ilişkilerilerinin yaptırımlarla daha da kötüye gideceği endişesi piyasaları baskılıyor. Bundan da önemlisi siyasilerin bu süreci bir ekonomik savaş olarak gören söylemleri nedeniyle Merkez Bankası'nın gerekli görse bile faiz adımı atamayacağı endişesi satış baskısını daha da tetikliyor. Şu anda Türkiye ekonomisine ilişkin güven sarsıldı." dedi.

ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili haber akışı kurun yönünde etkili olmaya devam edecek.