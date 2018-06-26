Dolarda dalgalanma sürüyor

26 Haziran 2018

Güne 4.67 civarında başlayan dolar/TL, küresel risk iştahındaki azalış sonucu yükselişe geçerek 4,7150 seviyesine yükseldi. Bu seviyeden yeniden gevşemeye başlayan kur, 4.68 seviyelerine indi.

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından dün güne düşüşle başlayan ve 4,5369 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 4,6818'den kapanmıştı.

Dün yaklaşık 20 kuruşluk bir dalgalanma yaşayan dolar/TL'de hareketlilik bugün de sürüyor. 4.66 - 4.7150 aralığında seyreden kur, saat 12.02'de 4.68 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 5,4670 seviyesindeydi.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişelerin küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu, bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4.55 seviyesinin destek, 4.70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA