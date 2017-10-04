Dolarda düşüş sürüyor

04 Ekim 2017

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden 28 Eylül'de 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test etti.

Dolar/TL hafta başından itibaren ise daha sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Dün akşam saatlerinde 3.5800 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.5665/3.5670 seviyesinde başladı.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8800/3.8824, euro/TL ise 4.1949/4.1980 seviyesinde bulunuyor.

Güçlü ABD imalat sanayi verisinin ardından dün bir buçuk ayın zirvesini gören dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı olarak para politikasında düşünülenden daha az sıkılaştırma yanlısı birini seçeceğine yönelik spekülasyonla geriledi.

Bu spekülasyon aralarında TL'nin de olduğu gelişmekte olan para birimlerinde artan risk iştahında belirleyici oldu.

Dolar endeksi güçlü ABD imalat verisinin ardından dün gördüğü bir buçuk ayın zirvesi olan 93.92'den gerileyerek 93.57'de bulunuyor.

Politico'da yayımlanan ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Fed başkanlığı için Fed yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh yerine şuanki üyelerden Jerome Powell'a sıcak baktığını iddia eden haber dolardaki kazanımları sınırladı.

Warsh ve Powell, Fed Başkanı Janet Yellen'in görev süresi Şubat 2018'de sona erdiğinde yerini alabilecek güçlü adaylar olarak görülüyor. Powell para politikasında Warsh'e göre daha gevşetme yanlısı olarak görülüyor. Warsh geçmişte Fed'in tahvil alımlarını eleştirmişti.

Öte yandan bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar. Verinin ABD faiz kararları için önemli bir gösterge olacağını belirtiyorlar.