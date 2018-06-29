Dolarda gevşek, yatay seyir etkili

29 Haziran 2018

Global risk iştahının zayıf seyrettiği son birkaç gündür TL varlıklar genel anlamda pozitif ayrışıyor. Bu ayrışma sonucu gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında negatif bir seyir izlerken TL dün yüzde 1’e yakın değerlenerek 4.57’nin altını test etti.

Bugün 4.57 seviyelerinde açılan dolar/TL, ardından 4.5560 seviyelerine doğru geriledi.

Dolar kurunda yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiğini belirten analistler, kurda teknik olarak 4.65 altında kalınması halinde ilk etapta 4.55 seviyesine kadar düşüşün sürmesini bekliyor. Bu seviye altında ise 4.50 ve 4.45 sonraki destekleri oluşturuyor.