Dolarda ilk işlemler aşağı yönlü

10 Ekim 2018

Dolar, küresel piyasalarda dün gördüğü yedi haftanın zirvesinden biraz uzaklaşsa da ABD ekonomisinin güçlü seyri ve Fed'in gelecek yıllara dair faiz artırım görünümü gibi nedenlerden destek bulmaya devam etti.

Dolar endeksi dün 96.163 ile 20 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün 95.575 ile ABD piyasalarının kapanışına yakın seviyede bulunuyor.

Dolardaki sınırlı değer kaybı dolar/TL'ye de iyimserlik olarak yansıyor. Dün akşam saatlerinde 6.13 civarında işlem gören dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 6.0850 seviyesindeydi. Sepet bazında TL 6.5450, euro/TL 7.0050 seviyesinde bulunuyor.

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararı beklenmeye devam edilirken karar piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülüyor.

Piyasalarda Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın katılacağı bu hafta Endonezya'da başlayacak IMF Dünya Bankası toplantıları da takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilleri dün yüzde 3.261 ile yedi buçuk yılın zirvesini, 30 yıllık tahvilleri ise dört yıldan uzun bir sürenin zirvesini gördükten sonra geri geldi.

Bazı işlemciler ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından Hazine tahvil getirilerinin gerilediğini ifade ettiler. Trump, dün ABD'de ekonomik büyümenin güçlendiğini enflasyonun ise asgari seviyelerde bulunduğunu belirterek Fed'in faiz artırmada hızlı davrandığını ifade etti.

Brunson davası kritik

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL'nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Kaynak: Reuters