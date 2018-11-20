Dolarda yıl sonu ne bekleniyor?
Dolar kuru ağustos ayı başlarındaki seviyesi olan 5.30'lara dönmüşken uzmanlar iyimser havanın bir süre daha devamını bekliyor. Bankaların TL uzlaşmalı ihalelere katılım göstermemesinin sakin seyir beklentisini desteklediğine dikkat çeken uzmanlar, yıl sonunda ise kurda yukarı hareket öngörüyor.
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