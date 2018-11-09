Dolarda yükseliş eğilimi devam ediyor

09 Kasım 2018

Hafta başında 5.30 sınırına kadar gerileyen dolar/TL kuru, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla başlatmış olduğu yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Dün Fed'in sıkılaştırmacı duruşunu teyit ederek aralık ayında gidilebilecek bir faiz artırımı için zemin hazırlaması doların küresel bazda değer kazanmasına neden oldu.

Dolarda genel değerlenmenin etkisiyle, yükseliş eğiliminde olan dolar/TL 5.47 civarında güne başladı.

Sabah ilk işlemlerde 5.4770 seviyesini gören dolar/TL'de işlemler saat 09:12'de 5.4680 seviyesinden gerçekleşiyordu. Aynı dakikalarda euro/TL 6.2030 seviyesindeydi.

Dolar/TL'de yükselişin devam etmesi halinde teknik açıdan 5.5170 ve 5.60 dirençlerinin tekrar gündeme gelebileceğini vurgulayan analistler, kurun olası geri çekilmelerinde 5.45, aşağı sarkması durumunda ise 5.37 seviyesinin destek olarak takip edileceğini kaydediyor.