Dolarda yükseliş eğilimi sürüyor

04 Ekim 2018

Enflasyonun eylülde beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından dün dolar/TL ve tahvil faizlerinde yükseliş gözlenirken, ABD tahvil faizlerindeki artışla kurda 6'nın üzerindeki seyir bu sabah da devam ediyor.

Enflasyon verisi ardından dün 6.01'li seviyelerden 6.10'a kadar yükselen dolar/TL saat 16:29'da 6.0400/6.0450 seviyesindeydi.

Dolar/TL bu sabah saat 09:05'te 6.0701/6.0823 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte sepet bazında TL 6.5270/6.5330, euro/TL ise 6.9760/6.9790 seviyesindeydi.

Dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM hizmetler endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı olarak görülen açıklamalarının ardından ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle yen karşısında 11 ayın zirvesini gördü ve başlıca para birimleri karşısında ise yüksek seyrediyor.

Yüksek seyir izleyen ABD tahvil getirileri, yerel paralara baskı yaparken çok ihtiyaç duyulan yabancı fonları çekmeye eğilimli oldukları için gelişmekte olan piyasalar için faydalı değil.

Piyasada bugün küresel piyasalardaki seyir izlenecek ancak gözler asıl olarak ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan davasına çevrilmiş durumda. Ayrıca TCMB'nin Ekim ayı PPK toplantısı da son enflasyon gerçekleşmeleri ardından büyük önem taşıyor.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da aylık fiyat gelişmeleri raporu, 14:30'da reel efektif döviz kuru ile TCMB'nin haftalık verileri açıklanacak. Yurtdışında ise saat 15:30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, saat 17:00'de ise ABD fabrika siparişleri verileri açıklanacak.

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, enflasyonun Eylül'de son 15 yılın en yüksek seviyesine gelmesi ardından dün yükselen dolar/TL'de Fed başkanının dünkü şahin açıklamaları ile ABD tahvil faizlerinin yükselmesinin yarattığı baskının bu sabah da devam ettiğini söyledi.

Piyasalar açısından Rahip Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan mahkemesinin önemine dikkat çeken Kavak, "Oradan çıkacak olumlu bir karar kuru aşağı itebilir ancak ekonomik verilerde bozulmaların artıyor olması TL'de negatif ayrışmanın görüleceğini de gösteriyor" dedi.

TCMB ve hükümet tarafından gelecek açıklamaların yakından izleneceğini belirten Kavak, "Enflasyonun yeniden politika faizinin üzerine gelmesi ardından yatırımcı güvenini sağlamak ve reel faizi yeniden pozitifi alana çekmek için en az 500 baz puanlık bir faiz artışına ihtiyaç var. Ancak bu adım atılacak mı, bu kritik olacak" dedi.

Dolar/TL'de eğilimin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Kavak, yukarıda 6.18 seviyesinin direnç olduğunu, aşağıda ise 5.95 seviyesinin kırılması halinde 5.70 seviyelerine geri çekilmenin görülebileceğini belirtti.

Ekonomistler ekonomideki yavaşlama eğilimi ile aynı anda gerçekleşen enflasyon artışına TCMB'nin Ekim ayında nasıl bir tepki vereceğini yakından izliyor olacak.

TCMB'nin faiz kararı 25 Ekim'de açıklanacak. Banka ay sonunda ayrıca enflasyon raporunu da açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı değerlendirmede enflasyon konusu ile çok daha yoğun şekilde mücadele edeceklerini, enflasyonda en kötünün geride kaldığını söyleyerek, bu hafta sektörel ve grup bazlı görüşmeleri başlatacağız. Bu konuda kamuoyuna anons edeceğimiz genel bir çerçeveyi ortaya koyacağız" dedi.