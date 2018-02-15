Dolarda yükseliş kısa sürdü

15 Şubat 2018

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artışı yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükselen dolar/TL, sonrasında dolardaki değer kaybı ile gerilerken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ve küresel risk iştahının seyri takip edilecek.

Dolarda dün veri sonrası ilk etapta değerlenme gözlenmiş ve dolar/TL 3.8225'e kadar yükselmişti.

Dün akşam saatlerinde 3.8150 seviyesinde olan dolar/TL, 3.7780'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 09:08'de 3.7815/3.7830 seviyesinde bulunuyor.

Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.5'in üzerinde değer kaybeden TL hafta başından bu yana 3.80 civarında dar bantta hareket ediyordu.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2471/4.2492, euro/TL ise 4.7123/4.7149 seviyesinde bulunuyor.

Risk iştahındaki toparlanma düşüş yarattı

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, ABD'de dün açıklanan beklentinin üzerindeki enflasyon verileri sonrasında doların değer kazandığını ancak bunun kalıcı olamadığını söyleyerek, "Küresel piyasalarda risk iştahındaki toparlanmayla dolar baskı altında kaldı. ABD hisse senedi endekslerindeki toparlanma ve yükselen petrol fiyatlarının etkisinden bahsedilebilir" dedi.

Son 10 gündür 3.75-3.85 bant aralığında hareket eden dolar/TL'nin 100 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 3.7915 seviyesinin hangi tarafında kapanış yapacağının önemli olacağını söyleyen Uslu, "Gün içinde kurun 3.76 seviyesinin üzerinde tutunmasını bekliyorum, öne çıkan ilk direnç olarak da 3.7915 seviyesini söyleyebilirim. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinin bugün yüzde 12.10-12.30 aralığında hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.

Asya borsaları Wall Street'in yüksek ABD enflasyon verisini göz ardı ederek artmasının ardından yükselirken, ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesine rağmen dolar veri sonrası Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artışı yapacağı tahminleriyle iki ayın dip seviyesine geriledi.

ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) Ocak ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0.5, yıllık bazda ise yüzde 2.1 artış kaydetti. Enflasyondaki artış fiyat baskılarının bu yıl hızlanacağı ve Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

Bu artışın ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri dört yılın zirvesini gördü. Dolar endeksi ise güçlü enflasyon verisine rağmen dün yüzde 0.6'dan fazla geriledikten sonra yüzde 0.25 düşüşle 88.892'de bulunuyor.

Siyasi gündem yoğun

Siyasi tarafta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un bugün başlayacak olan Türkiye ziyareti yakından izlenirken, Başbakan Binali Yıldırım da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere Almanya'ya geçecek.

Türkiye'nin, Suriye'de PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik askeri harekatı devam ederken, Suriye'de bu grupların en önemli destekçisi konumunda olan ABD ile bu hafta gerçekleşecek diplomatik temaslarda iki ülke ilişkilerinin son dönemdeki en ciddi görüş ayrılığı olan bu destek konusunda zorlu görüşmeler yapılması bekleniyor. Bu haftaki görüşmeler, Ankara'nın Afrin'den sonra Menbiç'teki PYD/YPG varlığına da son verileceği ve ABD'nin Ankara'dan gelen çekilme çağrılarına rağmen Menbiç'teki askerlerini çekmeyeceği açıklamalarının neden olduğu sıcak çatışma ihtimali senaryolarının gölgesinde gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile ilişkilerin ya düzeleceğini ya da bozulacağını, ABD ile ilişkilerde güven bunalımı olduğunu ve ilişkileri düzeltmeyi deneyeceklerini söylemişti.

Tillerson ise dün yaptığı bir açıklamada Ankara ile aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmaları gerektiğini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri azaltmak için nasıl işbirliği yapılacağını görüşmeyi umduğunu söylemişti.

ABD'de bugün saat 16:30'da New York Fed imalat endeksi, işsizlik maaş başvuruları, Philadelphia Fed endeksi, ÜFE ve çekirdek ÜFE, saat 17:15'te sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da Kasım dönemi işsizlik, saat 11:00'de Ocak ayı bütçe verileri ile saat 14:30'da TCMB Şubat ayı beklenti anketi açıklanacak.