Dolardan kaçan 'metal'e yöneldi

19 Şubat 2018

EVRİM KÜÇÜK - DIŞ HABERLER

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası risk iştahı geri gelmeye başladı. Yatırımcılar, enflasyon beklentisiyle tahvil piyasalarında borçlanma maliyetlerinin yükselmesini görmezden gelerek borsalara ve diğer riskli varlıklara yöneliyor.

Doların değer kaybettiği enflasyonist ortamda yatırım için tercih edilen adreslerden birisi de emtia piyasaları. Sanayi metalleri, zayıf dolar ve risk iştahının açılmasıyla güç kazanmaya başladı. ABD’de geçen hafta ortasında açıklanan ÜFE verisi yıllık bazda yüzde 2.7 ile beklentilerin üzerinde çıktı. Çekirdek ÜFE verisi de aylık ve yıllık bazda beklentileri aştı. Enflasyon artışının faiz artışı için Fed’in elini güçlendirmesi dolar endeksini 4 yılın en düşük seviyesine çekti. Küresel piyasalarda dolar tarafında görülen zayıflama metal piyasasında alımlara hız kazandırdı. Uzmanlara göre enflasyon beklentisinin nominal faiz beklentilerinin üzerine çıkması durumunda emtia piyasalarının yıldızı parlamaya devam edecek.

Sanayi metallerinde yükseliş yatırımcıların gözünü bu alana dikmesini sağladı. İşte, son haftalarda emtialarda dikkat çeken gelişmeler:

■ Bakır, haftanın en başarılı performanslarından birini gösterdi. Londra Metal Borsası’nda bakırın tonu 7. 235 dolara çıktı. Geçtiğimiz hafta yüzde 7 yükseliş gösteren bakır, Kasım 2016’dan bu yana en iyi haftalık performansa imza attı.

■ Nikelde de sıçrama yaşandı. LME’de 3 ay vadeli nikelin tonu Mayıs 2015’ten bu yana ilk kez 14 bin dolar bariyerini aştı ve 14.420 dolara ulaştı. Yılbaşından bu yana yüzde 10 değer kazanan nikelin fiyatındaki çıkış aralık ortasından bu yana ise yüzde 34’e ulaştı. Londra’da nikel aralık ayında 10.740 dolara inmişti. Nikel fiyatlarının yükselmesinde güçsüz doların yanında arz kaygıları da etkili oluyor. Brezilyalı üretici Vale, aralık ayında yaptığı üretimini yüzde 15 azaltacağı yönündeki açıklamayla nikelde rallinin başlamasına neden olmuştu. Çin’de Jinchuan Group’un bir fabrikasında çıkan yangının nikel üretimini olumsuz etkilemesi arz kaygılarını tırmandırmıştı.

■ Çinko, azalan stok ve zayıf dolar kombinasyonu sayesinde yönünü yukarı çevirdi. Stokların 2.700 ton azalarak 2008 yılından bu yana en düşük düzey olan 151 bin 650 tona gerilemesi fiyatları 3.585 dolar/ tona getirdi. Çinkoda Ağustos 2017’den bu yana en iyi haftalık çıkış kaydedildi.

■ Alüminyum, endüstriyel metaller arasında en küçük artışı gösterdi. Cuma günü alüminyum sadece yüzde 0.7’lik artışla 2.180 dolardan satıldı.

■ Kalay, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 21,650 dolardan satılan kalayın tonu yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kazandı.

İmalat verisi izlenecek

Saxo Bank analisti Ole Hansen, risk iştahının piyasalara geri gelmesinin ve zayıf doların, özellikle endüstriyel metallerde yatırım talebini canlandırdığını belirtiyor. Son iki yılın en sert kayıplarına şahitlik ettiğimiz doların seyri, metallerin bundan sonraki rotasında önemli olacak. Kısa vadede ise bu hafta açıklanacak imalat verileri önem taşıyor. Bu hafta açıklanacak satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri küresel ekonominin görünümü hakkında ipucu verecek. Verinin yükselişe işaret etmesi metallerdeki rallinin devam etmesini sağlayabilir.

Altın, enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıyla yükseliyor

ABD’de enflasyon verisinin Fed’in hedeflerine hizmet edecek şekilde açıklanmasının ardından altın güçlenmeye devam ediyor. Yurdışında alıcılı yönde seyir izleyen sarı metal 1.361 dolar/onsa kadar tırmandı ve zayıf dolardan aldığı destekle son iki yılın en iyi haftalık yükselişine yöneldi. Yükselen enflasyon karşısında kendini korumak isteyen yatırımcılar altına yönelirken, madeni son üç haftanın en yüksek seviyesinde tutmaya devam ediyorlar. Spot altın geçtiğimiz hafta yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı ve Nisan 2016’dan bu yana en iyi haftasını geçirdi. Ancak altın, euro cinsinden sadece yüzde 1 ve sterlin cinsinden yüzde 1.5 değerlendi. Oxford Economics emtia servisi direktörü Daniel Smith, “Doların zayıflamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu, altın fiyatlarının şekillenmesinde izlenmesi gereken temel faktör. Doların güç kaybettiği ortamlarda altın iyi performans gösteriyor” diyor. Smith, enflasyonun yükseldiğine dair işaretlerin de önemli olduğunu hatırlatıyor ve “Eğer enflasyon beklentisi nominal faiz beklentilerinin üzerinde çıkarsa , bu ateşi körükleyebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.