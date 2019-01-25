Dolarizasyona karşı "altın" ile ticaret

25 Ocak 2019

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve 2019 yılı hedeflerini aktarmak üzere Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, 25 Ocak Cuma günü Dış Ticaret Kompleksi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Altın takı ihracatında hedeflere ulaşabilmek için birbirini tamamlayan üç mesaj veren Mustafa Kamar, ilkini şöyle açıkladı.

“Altın takı sektörü, stratejik bir sektördür”

Türkiye altın takı sektörünün 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığını dile getiren Kamar;

“Ülke ekonomisine her yıl artan bir şekilde katma değer sağlamak amacıyla potansiyel ihracat pazarlarına ticaret heyetleri götürüp çeşitli ülkelerden de Türkiye'ye alım heyetlerini davet ediyoruz. Türkiye altın takı sektörü, dünyada Hindistan, Çin ve İtalya gibi ülkelerle birlikte büyük bir üretici ve ihracatçı haline geldi. Bu çerçevede 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen sene gerçekleştirilen toplam ihracatın içindeki en büyük payı yüzde 28’lik dilim ve 1 milyar 234 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri aldı. 2019 yılı hedefi 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilmek. Bunun için de faaliyet gösterdiğimiz bölgede fil gibi hantal bir yapıya değil, arı gibi hareketli bir yapıya sahip olmak istiyoruz. Dolayısıyla her sene ihracat hacmini artıran ve yeni pazarlara yelken açan altın takı sektörümüz, ekonomik açıdan stratejik bir sektör olarak kabul edilmeli” şeklinde konuştu.

“Altın, para demektir”

Günümüzde Dolarizasyon tehdidine karşı altınla ticaretin kolaylaştırılması ve desteklenmesi gerektiğini belirten Kamar, şunları söyledi:

“Özellikle Rusya, Hindistan, Meksika, Çin, İran, Venezüella, Türki Cumhuriyetler vb. ülkelerde dolarizasyondan kurtulmak amacıyla ya kendi paralarıyla ya da altınla ticaret yapılıyor. Bu ticaret sayesinde altınla serbest dolaşım sağlanıyor. Altınla ticaretin en büyük örneği, Dubai... Ülkemiz, altın takıda ciddi bir üretim hacmine sahip olmasına karşın üretimi bile olmayan Dubai’nin ihracatı, Türkiye’nin birkaç katı kadardır. Çünkü Dubai’de ticarette para yerine altın da kullanımına kolaylık sağlanıyor.”

“Altın takı, güvenilir bir lüks tasarruf aracıdır”

Mustafa Kamar, hedeflere ulaşabilmek için üçüncü adımın altın takıyı güvenilir bir lüks tasarruf aracı olarak görmekten geçtiğini belirterek; “Altın takı, lüks bir tüketim aracı olarak görülüyor ancak bu algı doğru değil” dedi ve ekledi:

“Hayatımızda cep telefonundan çantaya, otomobilden elektronik eşyaya ve hatta kıyafete kadar ihtiyaç olarak kullandığımız ancak lüks olarak kabul edilebilecek birçok ürün yer alıyor. Ancak unutmayalım ki Göbeklitepe’den günümüze altın takı, ziynet eşyası gibi görünse de maddi değeri dolayısıyla toplumların zor zamanlarında kurtarıcısı olmuştur. Özellikle ülkemizde “yastık altı” diye tabir ettiğimiz ciddi bir altın yatırımı yer alıyor. Dolayısıyla değeri itibarıyla altın takı, güvenilir bir lüks tasarruf aracı olarak kabul edilmeli. Altın takının en güvenilir lüks tasarruf aracı olduğunu Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde, 2 milyar dolarlık altının 35 bin kuyumcu vasıtasıyla yurtdışına satılarak ülke ekonomisine likidite sağlanması şeklinde gözlemledik.”

“Vergisel düzenleme ya da herhangi bir ayrıcalık istemiyoruz”

Türkiye’nin altın takıda ihracat hedefine ulaşabilmesi için üç yol açıklayan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, vergisel düzenleme ya da herhangi bir ayrıcalık istemediklerini, uluslararası ticaretin kolaylaşması ve artması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Mustafa Kamar; “Dış pazarda rekabet edebilmenin yolu, iç pazarda güçlü olmaktan geçiyor. Dolayısıyla iç pazarda güçlenebilmek için kredi kartına taksit uygulaması geri getirilmeli. Taksitlerin kaldırılması, sektörün hem çalışanlarını hem de müşterilerini zor durumda bıraktı. Çünkü taksitin diğer sektörlerde olup altın takıda olamaması, haksız bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu durum, iç pazar hacminin düşmesine neden oluyor” dedi.