Dolar/TL 3 ayın en düşük seviyelerindeki seyrini sürdürüyor

23 Kasım 2018

Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirdi.

Dolar/TL bu hafta başında sert bir yükselişe 5.44'li seviyeleri test etse de yeniden üç ayın en düşük seviyelerine indi. Dün düşüşünü sürdüren dolar/TL gün içinde üç ayın yeni en düşük seviyesi olan 5.2760'a kadar geriledi. Kur bu sabah saat 09:25'de 5.2975 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL ise 6.0510'dan alıcı buluyor.

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar öne çıkıyor. İç siyasi gündem de yakından izleniyor. Yerel seçim öncesi ittifak arayışları takip ediliyor.

Haftanın son işlem gününde iç piyasada veri gündemi bulunmazken, dışarıda Almanya üçüncü çeyrek büyüme verileri; Almanya, Euro Bölgesi ve ABD öncü PMI verileri izlenecek.

Diğer taraftan küresel piyasalarda ticaret gerilimleri risk iştahını zedelemeye devam ederken Avrupa'da zayıf şirket bilançoları küresel büyümeye yönelik endişeleri artırıyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği'nin pazar günü yapılacak zirve öncesinde, gelecekteki ilişkilerini belirleyen deklarasyon üzerinde prensipte anlaşmalarının ardından euro ve sterlin dolar karşısında yatay seyrediyor.

Deklarasyona göre AB ve İngiltere Brexit'ten sonra kapsamlı bir ekonomik ortaklık öngörüyorlar.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 96.46 ile zayıf seyir izliyor. Zayıf seyir daha çok endeksin yüzde 70'ini oluşturan euro ve sterlindeki yükselişten kaynaklanıyor.

Dolara şüpheyle yaklaşanlar, Fed'in ilerideki faiz artırımlarının hızı konusunda endişeli. Fed'in aralık ayında bu yıl dördüncü kez faiz artırımı yapması bekleniyor. Ancak yatırımcılar, bankanın ABD'yi yavaşlama riskine sokmadan kaç faiz artırımı yapabileceğini sorgulamaya başladı.

Kaynak: Reuters