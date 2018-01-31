Dolar/TL 3.75'in altını gördü

31 Ocak 2018

Türk lirası, Fed faiz kararı öncesi dolar karşısında görece güçlü görünüm sergiliyor.

Gün içinde en düşük 3.7498'i test eden dolar kuru saat 16:51'de yüzde 0,66 düşüşle 3.7539 TL'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 4.6814 seviyesinde yer aldı.

Diğer taraftan BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarındaki gerilemeye paralel olarak dünkü sert düşüşün ardından bugün 120.361 seviyesine kadar çıktı. Endeks kapanışa yakın 30 puanlık kayıpla 119.280 puanda yer aldı.

Yılbaşından bu yana zayıf bir seyrin izlendiği dolar endeksi bugün yüzde 0,30 kayıpla 88,70 seviyesinde yer alıyor. Endeksteki düşüş TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini destekliyor.

Uzmanlar, TL'nin gücünün Fed kararları ve cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileriyle ciddi şekilde sınanacağı görüşünde.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan Erkan, "Dolar boğalarının Fed açıklamasını beklediklerini görüyoruz. Doların yukarı yönlü hareketlenmesi durumunda, dolar/TL'de daha fazla yukarı yönlü hareket oluştuğunu düşünüyoruz. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş, küresel faiz hassasiyetimiz ve cari açık veren bir ülke olmamızdan ötürü TL varlıklar açısından negatif olarak değerlendirilebilir. Eğer dolar hareketi önümüzdeki günlerde EM piyasalarına baskı yapacak olursa kurda 3,84 seviyesi hedeflerin arasına girebilir. TL açısından olumlu senaryoda ise destek seviyesini 3,72 olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Fed kararı TSİ 22:00'de

Fed, bugün TSİ 22:00'de faiz kararını açıklayacak. Bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, politika metninde yer alan mesajların tonu önemli. Analistler, bankadan gelebilecek yönlendirmelere bağlı olarak TL gibi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen bankanın, 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de faizleri 25 baz puan yükseltmişti. Bu arada bugünkü FOMC'un ardından basın toplantısı düzenlenmeyecek.