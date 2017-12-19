Dolar/TL 3.83 seviyesinde yatay hareket ediyor

19 Aralık 2017

Türk Lirası, geçen hafta yaşanan sert dalgalanmaların ardından kayıplarını kısmen telafi etti.

Dün günü 3.83'lerde tamamlayan ve yeni güne de bu seviyeden başlayan kur, bir ara 3.84'ün üzerini test etmesinin ardından 3.83 civarına gevşedi.

Böylece dolar/TL, son üç haftada 3.97'li seviyelerden 3.80'nin hemen üzerine kadar gerilemiş oldu.

Dolar/TL saat 10.44'de 3.8328'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5252 ve sterlin/TL 5.1358 seviyesinde yer aldı.

Analistler, dolar/TL'de önemli bir destek haline gelen 3.80 altının zor olduğunu ancak, zayıf veri ve haber gündeminin kurun mevcut seviyelerini desteklediğini ifade etti. Öte yandan Merkez Bankası'nın geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtması piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Vergi reformuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor

Piyasalar, ABD vergi reformu yasa tasarısına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nin vergi reform paketini bugün Türkiye saati ile 21.30'da oylaması bekleniyor. Tasarı, bugün geç saatlerde veya çarşamba günü de Senato'da oylanacak. Metnin hafta bitmeden Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Pek çok konuda düzenlemeler içeren tasarının en dikkat çeken maddesi kurumlar vergisinin 2018'den itibaren yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülmesini öngörüyor.