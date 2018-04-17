Dolar/TL 4.08'in altını gördü

17 Nisan 2018

Dolar/TL'de yeni gün aşağı yönlü eğilim isteğiyle başladı. Kur, 4.0748 seviyesine kadar indi. Dolar/TL, saat 10:58 itibariyle 4.0866 seviyesinde yer aldı.

İç piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmazken dış piyasalarda ise TSİ 12:00'da Nisan ayı Almanya ZEW eğilim endeksi izlenecek. ABD'de ise TSİ 15:30 ve 16:15'te Mart ayına ilişkin yeni konut inşaatları, inşaat ruhsatları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

Yatırımcılar küresel büyüme trendini de takip ederken bu kapsamda kısa süre önce yayımlanan verilere göre Çin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 büyüdü.

Geçen hafta 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise 5.0704 seviyesinde bulunuyor.

Kırılganlıkların ve risklerin ortadan kalmadığına işaret eden analistler, özellikle gelişen ülke piyasalarında huzursuz bir tablonun olduğunu dikkat çekiyor. Kurun 4.10’un üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisini sürdürmek isteyebileceği belirtiliyor.