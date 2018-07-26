Dolar/TL 4.80'in altını gördü

26 Temmuz 2018

Dolar/TL ABD ile AB'nin ticaretin önündeki engelleri kaldırma görüşmelerinin de desteği dolar/TL küresel ticaret savaşı endişelerinin yaşandığı bir dönemde ABD ile AB'nin, ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşmalarının da desteğiyle güne 4.80'in altını test ederek başladı.

Merkez Bankası'nın eleştirilen ve sert piyasa tepkisi yaratan faiz kararıyla birlikte bu hafta 4.94'e kadar yükselen dolar/TL dün tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı haberleriyle 4.83'lü seviyelere gerilemişti.

Türkiye ABD ile ilişkilerin iyileşebileceği beklentisi yaratan rahip kararı ardından bu sabah da küresel ticaret savaşının ABD-AB bölümüne ilişkin endişelerin azalmasıyla dolar/TL de Merkez Bankası faiz kararı öncesi işlem gördüğü 4.75 civarına oldukça yaklaştı. Dün akşam Türkiye piyasalarının kapanış saatlerinde 4.84 civarında olan dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda en düşük 4.7735 seviyesini gördü.

ABD ve Avrupa Birliği gümrük vergilerini düşürmek için görüşmelere başlama konusunda uzlaştıktan sonra küresel ticaret gerilimlerine ilişkin endişelerin azalmasıyla dolar gerilerken, euro hafif yükseldi. Karar küresel risk iştahını artırarak gelişmekte olan ülke piyasalarına pozitif yansıdı.

Dolar/TL saat 09.18'de 4.8212 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 5.6608 civarında seyretti.