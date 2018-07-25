Dolar/TL 4.86'dan güne başladı

25 Temmuz 2018

Dün, Merkez Bankası, piyasanın genel beklentisinin aksine temmuz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranını yüzde 17.75 'te sabit tuttu. Bankanın kararının ardından dolar atağa geçti. Kararı, 4.76 TL seviyesinde bekleyen dolar/TL, saat 14.00’te yapılan açıklamanın ardından hızla 4.94 TL sınırına yükseldi. Borsa ise MB’nin kararını yüzde 3.5 kayıpla karşıladı.

Kur, sonrasında 4.90 seviyesinin altına indi. Euro ise 5.7828’i gördükten sonra 5.71 seviyelerine geriledi.

Dolar/TL bu sabah saat 09.05'te 4.8654 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL'de ise işlemler 5.6880 civarında fiyatlanıyor.

Bankacılar, JP Morgan’ın ‘ağırlığını azalt’ tavsiyesi verdiği raporun da etkisi ile TL varlıklardaki satış eğiliminin sürmesini bekliyor.

Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan yaptığı açıklamada, "Açıklamalar TCMB’nin büyüme trendinde sert bir düşüşe neden olmaktan kaçındığını gösteriyor. Ancak bu karar sonrası planlı ilk toplantı 13 Eylül’de yani temmuz ve ağustos enfl asyonuyla birlikte yıllık enflasyonun zirve yapması beklenen dönemden sonra. Bu toplantıdan önce açıklanacak iki enflasyon rakamının da geçen ay olduğu gibi hızlı artış trendini devam ettirmesi, TL’nin değerini koruma adına yeni bir kazanım olan sadeleşmenin sonlanmasına ya da acil önlemler alınmasına neden olabilir. Bu nedenle bu iki ay açıklanacak enflasyon rakamları ve piyasanın buna vereceği tepki TCMB için oldukça kritik olacak" ifadelerini kullandı.