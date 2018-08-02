Dolar/TL, 5.09 zirvesinden döndü

02 Ağustos 2018

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik gerginlik piyasaları olumsuz etkiliyor. ABD'nin yaptırım kararının ardından tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, yükselişine devam ederek 5.09 seviyelerini gördü. Euro ise 5.92 seviyesinin üzerine kadar çıktı. Borsa günün ilk yarısında yüzde 3'ün üzerinde kayıp yaşarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19.3 bileşik seviyesine yükseldi.

Öğleden sonra dolar 5.05 seviyelerine doğru çekilirken, euro 5.87 seviyesinde.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

TL'de kayıplar hızlandı

Dün piyasa kapanışında 4.92 seviyelerinde dengelenen dolar/TL yaptırım haberi ardından akşam tarihi zirve olan 5.0150'ye kadar yükseldi. Dolar/TL bu sabah 4.98 seviyesinde yer alırken, ardından yeniden atağa geçti. Kur, 5.0933 zirvesini gördü. Benzer hareket euroda da gözlendi. Euro/TL, 5.9256 seviyesine kadar yükseldi. TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 25'e ulaşmış durumda. Kur saat 14:30 itibariyle 5.0428 ve euro/TL ise 5.8664 seviyesinde yer aldı.

Borsada yüzde 3 kayıp

BIST-100 endeksi ABD'nin iki Türk bakana yaptırım kararı açıklaması ve yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL'nin etkisiyle yüzde 3'ün üzerinde düşüşle yaşadı. Bankacılık endeksinde ise daha güçlü satışlar gözlendi. BIST-100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 3.02 kayıpla 94,274 puandan girdi. Bankacılık endeksi yüzde 3.87, Halkbank yüzde 5.08 ekside.

Aracı kurum değerlendirmelerinde, ABD'nin yaptırım kararının piyasalar üzerinde baskı oluşturacağı; özellikle tahvil faizlerinde görülecek olası yükseliş ile birlikte bankacılık hisselerinde daha sert düşüş görülebileceği belirtilmişti.

Yaptırım kararına dört partiden ortak tepki

Türkiye'den ABD'nin yaptırım kararına tepki