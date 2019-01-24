Dolar/TL 5.30'un altında, ECB kararları bekleniyor

24 Ocak 2019

Haftaya 5.35'li seviyelerde başlayan ve oldukça yatay bir seyir izleyen dolar/TL, dün gelişmekte olan ülke paralarına yönelik artan girişler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disipline yaptığı vurgu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yinelemesinin de desteğiyle yönünü aşağı çevirdi.

Dün 5.2763'e kadar gerileyen kur, 2 Ocak'tan beri en düşük seviyesini gördü. Kapanışta 5.28'de olan dolar/TL saat 08:31'de 5.2880 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 6.0290'dan işlem gördü.

Dolar, küresel büyümeye yönelik endişeler, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasında henüz çözüme ulaşmamış ticaret geriliminin etkisiyle baskı altında kalırken, dolar endeksi 96.107 seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise dün yaklaşık 4 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı ve en yüksek 100.488'i gördü.

Oynaklık endeksleri geriledi

Türk lirası, Rus rublesi ve Güney Afrika randının "öngörülen" oynaklık göstergeleri, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki toparlanmanın ivme kazanmasıyla, yaklaşık altı ayın en düşük seviyesinde. TL'nin 3 aylık öngörülen oynaklığı Ağustos'ta 45'in üzerine çıktıktan sonra 17.30'a kadar gerilemiş durumda.

Dün Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda ise hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Albayrak ayrıca, mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" dedi.

Merkez Bankası'nın 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin dün yayımlanan özetlerde, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağı vurgusu tekrarlandı.

Yatırımcılar bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın saat 15:45'de açıklayacağı para politikası kararını beklerken dikkatler euroya çevrildi. ECB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Euro 1.1383 dolarda bulunuyor.

Asya ve ABD'de görünüm

Asya borsaları, yatırımcıların ABD'deki siyasi belirsizlik ve yavaşlayan küresel ekonomik büyüme endişeleri sonucunda riskli varlıklara temkinli yaklaşmalarıyla zayıf seyir izliyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.1 geriledi. Endeks yılın başından bu yana yüzde 3.7 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi dalgalı seyir izledikten sonra ekside. Çin lokomotif hisselerinden oluşan endeks yüzde 0.3 düştü.

Wall Street'de başlıca üç endeks ise dün artıda kapandı. Dow Jones, IBM'nin ve diğer büyük şirketlerin beklentilerin üzerinde açıkladığı bilançolarının etkisiyle artış kaydetti. S&P 500 endeksi yüzde 0.22 yükseldi.

Ancak ABD'de hükümetin geçici olarak kapalı olmasına ilişkin belirsizlik, yavaşlayan küresel ekonomik büyüme ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimi kazanımları sınırladı.

Kaynak: Reuters