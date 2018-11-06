Dolar/TL, 5.35 civarında dengelendi

06 Kasım 2018

Türkiye'nin İran yaptırımlarından geçici muafiyet almasıyla düşüşünü sürdürerek bu sabah güne üç ayın yeni en düşük seviyelerini test eden dolar/TL gördüğü en düşük seviyelerden sınırlı bir yükselişle 5.35 civarında seyrediyor.

TL'nin dolar karşısındaki yaklaşık son üç aylık seyri ise yüzde 35 değer kazancı ile tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kuvvetli değer kazancına işaret ediyor.

Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla kurda düşüş dün akşam itibarıyla hızlandı ve dolar/TL dün üç ayın yeni en düşüğü olan 5.3025'e kadar geriledi.

Bu sabah itibarıyla 5.32 civarında güne başlayan dolar/TL güniçinde genel olarak yukarı yönlü bir seyir izledi ve saat 17:26'da 5.3780 seviyesinde işlem gördü.

Bankacılar TL'de iyimser seyrin sürdüğünü belirtirken lokallerin döviz talebinin olası yeni düşüşleri sınırlayan bir etken olduğuna da dikkat çektiler.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'de son dönemde sert bir değer kazancı gözlendi. İyimserlik tam olarak bitti de diyemeyiz. Takip edilen konular arasında İran yaptırımlarından muafiyet, ticaret savaşı, Brexit olmaya devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Bugünkü gibi zaman zaman test edilen en düşük seviyelerden kar satışları yaşandığını görebiliriz ancak genel olarak yönelimin TL lehine olduğunu da söylemekte fayda var. Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkeler alehine ya da Türkiye özelinde bir gelişme olmaz ise TL'de değer kazancının devam ettiğini görebiliriz."

Türkiye ve ABD'nin bakanlara yönelik "sembolik" olarak adlandırılan yaptırımlarının karşılıklı kaldırılmasının ardından Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, enerji piyasalarında şoka ve küresel fiyat artışlarına neden olan endişelere atıfta bulunarak İran petrolüne yaptırımları kademeli olarak uygulamak istediğini söyledi.

TL'deki değer kazancı yüzde 35'e ulaştı

Bu haftaya 5.47'li seviyelerden başlayan dolar/TL, dün gece saatlerinde 5.3025'e kadar geriledi.

Bu verilere göre Ağustos ayında dolar/TL 7.24 ile tarihi zirvesini test edilmesinden bu yana kademeli bir düşüş eğiliminde. Bu verilere göre TL'nin tarihi zirvesinden bugüne değer dolar karşısındaki kazancı yüzde 35 civarında ve bu performans tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kuvvetli değer kazancına işaret ediyor.

Aynı dönemde gelişmekte olan ülke benzer birimlerinde ise dolar karşısında yüzde 5 değer kaybı ila yüzde 5 değer kazançları aralığında bir seyir izlendi.

Benzer seyir euro/TL ve sepet bazında TL'de de görüşürken saat 16:49'da sepet bazında TL 5.7352/5.7412, euro/TL 6.1178/6.1260 seviyesindeydi.

Bankacılara göre TL'deki değer kazancı sürecinde TCMB'nin politika faizini yüzde 24'e çıkarması başta olmak üzere ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlar, siyasi ve jeopolitik gelişmeler de etkili oldu.

Öte yandan dün açıklanan enflasyon verileri ise TL'deki değer kazancını sınırlayan tek etken olarak öne çıkıyor.

ABD'de bugün yapılacak Kongre seçimleri küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Bu seçim ABD Başkan Donald Trump'ın büyük vergi indirimleri ve saldırgan ticaret politikalarının ilk büyük sınavı olarak izleniyor.

Tahvil faizleri

Tahvil-bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik getiri dün spot kapanışta yüzde 17.97 valörde son işlemlerde yüzde 17.15 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.32 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlemler yüzde 16.60 civarındaydı.

İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 22.99 seviyesinde gerçekleşirken bugün spot kapanış yüzde 21.22 oldu.

Kaynak: Reuters