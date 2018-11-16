Dolar/TL 5.40'ın altında fiyatlanıyor

16 Kasım 2018

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen girişler ve Trump yönetiminin Fethullah Gülen'i iade etmek için çalışma yaptığı haberleri ile dün akşam saatlerinde 5.30'lu seviyelere kadar gerileyen dolar/TL bu sabah 5.34-5.39 aralığında hareket ediyor.

Dün gün boyu düşüşlerin izlendiği kur, gün içinde 5.38'i test etmesinin ardından kapanışa yakın 5.39 civarından fiyatlanıyordu. Gece saatlerinde ABD'den FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle Türk Lirası dolar karşısında sert yükseldi. Kur 5.30'a kadar geriledi.

Kur, hem geçen yılın aynı dönemi hem de bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında düşüşün kaydedildiği sanayi üretimi verisi sonrası saat 10:10'da 5.3600'dan alıcı buldu.

NBC News'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde Türkiye'nin ABD ve Suudi Arabistan üzerindeki baskılarını azaltmak amacıyla FETÖ lideri Fethullah Gülen'in nasıl sınır dışı edilebileceğinin araştırılmasını istedi. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bu mesele ile Adalet Bakanlığı ilgileniyor" yorumunu yaptı.

Sanayi üretimi daraldı

Bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi eylülde yüzde 2,7 oranında daraldı. Analistler verilerinin ekonomide beklenen yavaşlamayı teyit ettiğini belirtiyor. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi verisi, büyümenin hızına ilişkin sinyal vermesi nedeniyle yakından izleniyor.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yavaşlamasına rağmen özel tüketimin katkısıyla yüzde 5.2 ile ekonomistlerin yüzde 5.3 olan beklentilerine yakın büyüdü. Ancak finansal koşullardaki sıkılaşma, TL'deki değer kaybı, TCMB'nin sıkılaştırma adımları ve iç tüketimde yavaşlamanın etkisiyle ekonomide son iki çeyrekte daralma bekleniyor.

Brexit anlaşması istifa getirdi

Dışarıda ise gözler Brexit anlaşması sonrası İngiltere'de yaşanan siyasi krize çevrildi. AB ile varılan anlaşmayı eleştiren 4 bakanın istifasının ardından Başbakan Theresa May, görevini sürdüreceğini açıkladı ve varılan anlaşma için destek istedi. Ayrıca Euro Bölgesi ekim ayı enflasyonu ve ABD sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Sanayi üretiminde düşüş devam etti