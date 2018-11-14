Dolar/TL, 5.50 altında hareketi sürdürüyor

14 Kasım 2018

TL'nin "öngörülen" oynaklığı son birkaç ayda TL'ye ilişkin endişelerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle Ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi görerek başlıca teknik seviyeyi kırmış oldu.

Bu sabah ilk işlemlerde 5.4760/5.4846 seviyesinde olan dolar/TL 4.4525'e kadar geriledkten sonra akşam saat 17:10 itibariyle 5.4601/5.4660 seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.8136/5.8213, euro/TL ise 6.1745/6.1785 seviyesinde.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, dolar/TL'de 5.50 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu, dolar/TL'nin bir süredir 5.40-5.50 aralığında hareket ettiğini söyleyerek, "Dolar endeksindeki güçlü seyir kurdaki yukarı hareketi tetikliyor. TL'de ekonomide yaşanan bozulmadan ziyade iç piyasa dinamikleri ve gelecek yılki seçimlere yönelik beklentilerin devreye giriyor olması bozulmalar yaratsa da henüz risk primini güçlendiren bir şey yok" dedi.

Cevizci, "ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım ihtimalinin artması nedeniyle dolara bağlı hareketler söz konusu. Ancak dolar/TL'de 5.50 seviyesi aşılmadıkça yukarı hareketler tepki alımı ve kısa vadeli olarak kalacaktır. TL'de algıyı bozabilecek bir negatif algı yok şu an, iyimserlik devam ediyor" diye konuştu.

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

Tahvil bono piyasasında ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.04, valörde son işlemde yüzde 17.00 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 16.92 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta son işlemde yüzde 20.35, valörde son işlemde yüzde 19.98 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 20.13 seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters