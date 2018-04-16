Dolar/TL dar bantta dalgalandı

16 Nisan 2018

Dolar/TL güçlü ABD verileri sonrası bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de gün içinde anlamlı bir değişim göstermedi.

ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de bu hafta sonu gerçekleştirdikleri hava saldırısı ardından piyasalar sıcak çatışma ihtimalini kuvvetlendirecek yeni bir gelişme beklemezken dolar/TL bu sabah güne 4.10 civarında başlamıştı.

Tarihi zirvesinden sınırlı da olsa yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de bugün yoğun veri gündemi, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler izlendi.

Jeopolitik gelişmeler takip ediliyor

Bankacılar Suriye'deki jeopolitik gelişmelerin ABD Rusya gibi büyük ülkeler arasında doğrudan bir çatışma yaratması ihtimalinin piyasalar açısından en olumsuz senaryo olacağını belirtiyor ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Dolar/TL geçen hafta çarşamba günü tarihi zirve olan 4.1944'e kadar yükselmişti. Dolar/TL saat 17.25'te 4.1065 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL ise geçen hafta 4.6920 ile tarihi seviyesini test ettikten sonra aynı saatte 4.5949/4.5970 seviyesinde, 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 5.0834/5.0859 seviyesinde bulundu.

Borsada yüzde 1'lik kazanç

Öte yandan gün içerisinde en yüksek 111.115 seviyesini gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 yükselişle 110.687,74 puandan tamamladı.