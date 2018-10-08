Dolar/TL dar bantta dalgalandı

08 Ekim 2018

Cuma günü 6.20 civarında güne başlayan ve ABD tarımdışı istihdam verileri sonrası 6.1030'a kadar gerileyen dolar/TL bu sabah güne 6.15 civarında başladı.

Güniçinde dar batta yatay bir seyir izleyen dolar/TL anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 16:48'de 6.1400/6.1500 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 6.5896/6.6009, euro/TL 7.0260/7.0410 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar Brunson kararı öncesi yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gerçekleştireceği enflasyonla mücadele programına ilişkin açıklamaların yakından izleneceğini belirttiler.

Eylül ayında gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükseldi.

Öte yandan verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması sonrası TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınırken, TÜİK yaptığı yazılı açıklamada TÜFE'nin kişilerden ve makamlardan bağımsız olarak hesaplandığını belirtti.

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL'nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 26 Eylül'de Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Brunson'ın "terör örgütleriyle münasebeti olduğu için" gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirterek, 12 Ekim'de Brunson'ın mahkemesinin olacağını ve ne karar verileceğini bilemeyeceğini söylemişti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi bu sabah, "Brunson mahkemesi piyasalarda bu hafta izlenecek en önemli gündem maddesi" demişti.

Tahvil faizleri

Tahvil bono piyasasında ABD tahvillerindeki yükseliş sonrası 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü yüzde 20.82'ye kadar yükseldi. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz ise yüzde 20.68 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 20.88 seviyesinde gerçekleşti.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise spot kapanışta yüzde 26.59 seviyesindeydi.

Kaynak: AA