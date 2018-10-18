Dolar/TL, gerilemeye devam ediyor

18 Ekim 2018

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarının politika yapıcılarının, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını göstermesinin ardından dolar/TL'deki düşüş ise sınırlandı. Kur dün gece 5.5267'ye kadar geriledikten sonra 5.60 civarında işlem görmeyi sürdürüyor.

Bankacılar hem lokal hem de yabancı yatırımcıların son dönemde benzer ülkelere göre TL pozisyonlarını oldukça azaltmış olduğuna dikkat çekiyorlar. Bankacılar piyasalarda son bir-iki haftada yaşananların bu pozisyonların yeniden açılması olduğunu da belirtiyor.

Fed'in 25-26 Eylül tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2-2.25 hedef aralığına yükselttiği para politikası toplantının tutanaklarına göre, Fed'de her politika yapıcı Eylül ayı faiz artırımına destek verdi ve Trump'ın faizlerin çok fazla artırılmasına yönelik görüşüne rağmen, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikirler.

CME Group'un FedWatch Tool'a göre faiz oranı vadeli işlemleri Fed'in Aralık ayında faiz artırımına yüzde 83 ihtimal veriyorlar. Gelecek yıl iki artış daha bekleniyor.

Dolar endeksi yüzde 0.08 artışla 95.65'de işlem görürken, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri faiz artış beklentilerinin yükselmesiyle yeniden 3.21'e yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili kısa sürede bir karar verilmesini beklediğini belirterek; bu yaptırımlardan bazılarının Türkiye'de tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili kısa sürede bir karar verilmesini beklediğini belirterek; bu yaptırımlardan bazılarının Türkiye'de tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan Brunson hapis cezası almış ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakılmıştı.

Tüm bu gelişmelerle dolar/TL dün gelişmekte olan ülke piyasalarından da pozitif ayrışarak 5.70'li seviyelerden gece saatlerinde 5.5267'ye kadar geriledi. Bu seviye 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük tarihi rekordan beri de ilk defa test edilmiş oldu.

Dolar/TL Fed sonrası illikit piyasalarda görülen en düşük seviyeye göre yükselse de iyimserlik hala korunuyor. Kur saat 08:51'de 5.5875/5.6010 seviyesindeydi.

Aynı saatte sepet bazında TL 6.0055/6.0243, euro/TL 6.4220/6.4427 seviyesindeydi.

ABD yönetimi Brunson'ın daha önceki mahkemelerde serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti. Piyasada Brunson davası, ABD tarafından Halkbank'a İran ile ilgili bir yaptırım gelebileceği endişeleri bağlamında da yakından izleniyordu.

Her ne kadar mevcut yaptırımlar miktar olarak Türkiye ekonomisi açısından önemli bir tutar ifade etmese de Halkbank süreci, uluslararası piyasalarda borçlanabilme kabiliyeti gibi sebepler nedeniyle ABD Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyordu.

Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrası bu endişeler kısmen ya da tamamen ortadan kalktı.

Bankacılar bugün TCMB'nin açıklayacağı beklenti anketinin yakından izleneceğini haftalık yabancıların DİBS hisse senedi değişimleri, lokallerin döviz varlıkları ve TCMB rezervlerine ilişkin verilerin de izleneceğini belirttiler. Dış piyasalarda ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Kaynak: Reuters