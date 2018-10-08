Dolar/TL haftaya sınırlı yükselişle başladı

08 Ekim 2018

Dolar/TL haftaya sınırlı bir yükselişle 6.15 civarında başlarken bankacılar bu haftanın ana gündemi ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Cuma günü gerçekleşmesi beklenen mahkeme kararı olacak.

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL'nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

Karar öncesinde, bu sabah dolar/TL 6.1475/6.1600 seviyesinde güne başladı. Kur, cuma günü 6.20 civarında güne başlamış, ABD tarımdışı istihdam verileri sonrası 6.1030'a kadar gerilemişti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Brunson mahkemesi piyasalarda bu hafta izlenecek en önemli gündem maddesi. Diğer gelişmeler bir hareketlilik yaratabilir ancak ABD Türkiye ilişkileri açısından da kritik öneme sahip Brunson kararı TL'de yön belirleyici olacaktır" dedi.

Öte yandan bu hafta açıklanması beklenen enflasyonla mücadele programını da izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomide dengelenme sürecinin başladığını ve enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklayacaklarını söyledi.

Eylül ayında gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükseldi.

Öte yandan verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması sonrası TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınırken, TÜİK yaptığı yazılı açıklamada TÜFE'nin kişilerden ve makamlardan bağımsız olarak hesaplandığını belirtti.

Yurtdışında dolar

Küresel piyasalarda ise dolar, Çin'in bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmesi ve yuanın değer kaybetmesine göz yummasının ardından değer kazandı. Ancak Japonya ve ABD tahvil piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle hacimler düşerken hareketlerin de sınırlı olduğu görülüyor.

Geçen hafta ABD Hazine tahvil faizlerinin yedi yılın zirvesini görmesinden destek alarak 96.121'e kadar yükselen dolar endeksi, bugün Cuma kapanışa göre bir miktar güçlenerek 95.682'de bulunuyor.

Washington ile Beijing arasındaki ticaret anlaşmazlığı sonucu ekonominin kaybettiği ivmeyi telafi etmeye çalışan Çin Merkez Bankası Pazar günü bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Bunun ardından resmi dolar/yuan kurunu 6.8957 olarak belirledi, yani yuanın dolar karşısında geçen yıl Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye inmesine göz yumdu.

Kaynak: Reuters