Dolar/TL, iki haftanın zirvesinde

24 Ekim 2017

Dolarda küresel güçlü seyir, gelişmekte olan ülke para birimleri ve TL'yi baskılamaya devam ediyor. Geçen haftayı 3.68 seviyelerinden tamamlayan ve yeni haftaya 3.70'li seviyelerden başlayan dolar/TL, bugün 3.73'ün üzerine çıktı.

ABD'de imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ekim ayında 54.5 öncü değerini alarak beklentileri aşarken sektörün Ocak ayından bu yana en güçlü büyümeyi kaydettiğine işaret etti. Ekim ön verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile dolar, gün içi yatay seyrini hafif alıcı yöne değiştirdi, majör paritelerde sert dolar baskısı olmazken gelişen ülke kurlarında yükseliş yaşandı. Dolar/TL, ABD verisinin ardından 3.7368 seviyesine kadar çıktı. Kur, gün sonuna doğru 3.7350 seviyesinde yer aldı.

Hazine, ilan ettiği rakamın altında borçlandı

Jeopolitik riskler nedeniyle artan bütçe açığının finansmanı açısından takip edilen Hazine ihalelerine talep dünden sonra bugün de nispeten düşük kaldı. Bankacılar Hazine'nin ikincil piyasada faizleri daha fazla yükseltmemek adına Ekim ayında hedeflerinin bir miktar altında borçlandığına dikkat çektiler. Ekim ayında toplam 13.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 16.3 milyar TL'si piyasadan toplam 19.7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını öngörüyordu. Bu kapsamda bugünkü ihalelerden yaklaşık 11 milyar TL borçlanacağı öngörülen Hazine'nin borçlanması yaklaşık 9.6 milyar TL'de kaldı.

Garanti Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Tufan Cömert, Hazine ihaleleri sonrası Twitter'da "Bu ay uzun süredir görmediğimiz bir şey oldu. Hazine, ilan ettiği rakamın altında borçlandı. Aslında ihalelere gelen talep fena değil, ama belli ki faiz yüksek. Tabi yine de yüzde 136 gibi bir iç borç çevirme oranından bahsediyoruz" dedi ve ekledi: "ABD tahvil faizleri yükselirken bizim yüklü borçlanmamız sıkıntılı.. Bu yıl için en yüklü itfaları atlattık, belki biraz rahatlarız, ama arz baskısı sürecek gibi görünüyor. Özetle faizde hala durum tatsız."

Dolarda 3.71 seviyesi izleniyor

Analistlere göre, kurun 3.71 seviyesinin üzerine yerleşip yerleşmeyeceği önemli olacak. Kur, bu seviyenin üzerine yerleşirse 3.75’e doğru ivme kazanmak isteyebilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde ise 3.71 ve 3.70 bölgeleri en yakın destek konumunda. Satış baskısı için 3.70 altı kapanışların görülmesi gerekiyor.

Hazine iki günde 17.8 milyar borçlandı