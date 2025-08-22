Dolar/TL'de 5 ay sonra ilk! 41'in üzerine çıktı

Dolar/TL, 19 Mart'tan bu yana ilk kez bu sabah yeniden 41 seviyesinin üzerine çıktı.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü 40,93'ten tamamlamasının ardından bu sabah 41,01'e ulaştı.

2024 yılını 35,34 seviyesinden kapatan dolar/TL, yılbaşından bu yana yüzde 16'nın üzerinde artmış oldu.

Dolar/TL 19 Mart'ta 41,64 ile rekor kırmıştı.

Dolar endeksi yükseldi

Bu ay doların uluslararası piyasalarda gerilemesiyle dolar/TL'de yatay bir seyir izlenirken, doların uluslararası piyasalarda değer kazanması iç piyasaya da yansıdı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,3 artışla 98,6 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,8'de bulunuyor.

Yatırımcılar Powell'ı takip edecek

Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma bulunuyor.

Powell'ın konuşması öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 75'e gerilediğini gösterirken, yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor.