Dolar/TL'de düşüş eğilimi sürüyor

06 Kasım 2018

Dolar/TL, Türkiye'nin İran yaptırımlarından geçici muafiyet almasıyla düşüşünü sürdürerek bu sabah güne üç ayın yeni en düşük seviyelerinde başladı. Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla kurda düşüş dün akşam itibarıyla hızlandı.

Haftaya 5.47'li seviyelerden başlayan dolar/TL , dün gece saatlerinde 5.3025'e geriledi.

Kur bu sabah 5.33 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.08 seviyelerinde.

Türkiye ve ABD'nin "sembolik" olarak adlandırılan bakanlara yönelik karşılıklı yaptırımların kaldırılmasının ardından Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası faiz artış hızları, İran yaptırımları, Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler de piyasalarda takip edilmeye devam ediliyor.

Kaynak: Reuters