Dolar/TL'de düşüş hızlandı

15 Kasım 2018

Dolarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kayıpları görülüyor. 5.47'den güne başlayan dolar/TL 5.40'ın altına geriledi.

Yurt içinde yoğun haber akışı ile birlikte Türk Lirası'nda yüzde 1,5’i geçen değer kazanımı yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘Yıl Sonu Beklenti Anketi’ni açıklaması ile birlikte 5.3813 seviyelerini test etti. TCMB'nin Kasım ayı beklenti anketine göre; 2018 sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 22,2 seviyesinden yüzde 24.45'e revize edilirken, kasım ayı için tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 1,31'den yüzde 0,88'e geriledi. Kurda yıl sonu beklentisi ise 5.9894 seviyesinden 5.6405’e geriledi.

Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçesi ekim ayında 5,4 milyar lira açık verdi.

Dolar/TL, saat 16:10'da yüzde 1,1 kayıpla 5.40 seviyesinde yer aldı. Gün içerisinde 6.10 seviyesinin altını test eden euro/TL de aynı dakikalarda 6.1170 seviyesindeydi.

Diğer taraftan Brexit anlaşmasıyla dün değerlenen sterlin, bugün İngiltere kabinesinden gelen istifa haberleriyle değer kaybetti. Sterlin/dolar yüzde 1,64 kayıpla 1,2799'da yer alırken, sterlin/TL yüzde 2,82 düşüşle 6,9080 seviyesinde.

Bu gelişmeye paralel olarak dolar endeksi yüzde 0,38 arttı ve 97 seviyesinin üzerine geldi. Endeksteki yükselişler TL'nin değerlenmesini sınırlayıcı rol oynayabilir.

Petrol fiyatları ve ABD ile Çin'in müzakere masasına oturmasıyla azalan ticaret savaşları kaygılarının TL'ye destek olduğunu kaydeden uzmanlar, kırılganlığın sürmekle birlikte, dolar kurunda 5.30 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.