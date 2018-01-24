Dolar/TL'de olumlu hava sürüyor

24 Ocak 2018

Dolar/TL kurunda olumlu hava bugün de sürüyor. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, küresel piyasaların gözü ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat PMI verilerinde olacak.

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyona ilk tepki olarak dolar/TL illikit piyasada 3.85 seviyesine yükseldi ancak uluslararası çevrelerden operasyona yönelik olumsuz bir tepki gelmemesi risk algısını hafifletti. Analistler operasyonun ne kadar süreceğinin ve kapsamının yakından izleneceğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının yanı sıra küresel piyasalardaki havanın TL varlıkların seyrinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Asya borsaları yakın dönemdeki hızlı yükselişin ardından soluklanırken, dolar son spekülatif satışlarla üç yılın dip seviyelerini gördü.

Birçok Asya ülkesinde hisse piyasaları yıl başından bu yana yüzde 5 ile 10 arasında prim yaparak yeni tarihi zirveleri gördü.

Dolar diğer gelişmiş ülkelerin aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla beraber yüksek getirisinin görece azalacağı endişeleriyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Çin ile Güney Kore'nin kınadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çamaşır makinesi ve güneş panellerine getirdiği ek gümrük vergisinin ardından yatırımcılarda güçlenen ticaret savaşı endişesi ise azalmış görünüyor.

Dün saat 18.09'da 3.7784/3.7798 seviyesinde yer alan dolar/TL bu sabah saat 08.54'te 3.7714/3.7720 seviyesinde yer aldı.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2081/4.2091, euro/TL ise 4.6449/4.6462 seviyesinde işlem gördü.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11:30 - Ocak ayı öncü imalat PMI - Almanya

11:30 - Ocak ayı öncü hizmetler PMI - Almanya

12:00 - Ocak ayı öncü imalat PMI - Euro Bölgesi

12:00 - Ocak ayı öncü hizmetler PMI - Euro Bölgesi

18:00 - Aralık ayı İkinci el konut satışları - ABD

12:00 - Ocak ayı Ifo endeksi - Almanya

Kaynak: Reuters