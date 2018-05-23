Dolar/TL'de sert dalgalanma

23 Mayıs 2018

Türk Lirasında değer kaybı hız kesmiyor. Dün gün içerisinde 4.66 zirvesine çıkan ardından sınırlı da olsa gevşeyen dolar/TL, bugün yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Güne 4.76 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 11.02'de 4.9270 seviyesine çıktı. Euro/TL ise aynı dakikalarda rekorunu 5.7694 seviyesine taşıdı.

Dolar 11.13 itibariyle dolar/TL 4.8282 seviyesine, euro/TL 4.6512 seviyesine çekildi.

Aynı dakikalarda Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yüzde 1'in üzerinde kayıpla 102.276 puandan işlem gördü.

Bu arada Euro/Dolar paritesi 1.17 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

TCMB'nin ne zaman aksiyon alacağı merak ediliyor

Bankacılar TL'deki değer kaybının nedenini devam eden siyasi ve ekonomik endişeler ile faiz politikalarına bağlarken, benzer para birimlerinden negatif ayrışma trendi de her geçen gün kuvvetleniyor.

Bankacılar TCMB'den ve ekonomi yönetiminden son dönemde kaybolan güveni yeniden tesis edecek bir adım veya adımlar beklediklerini belirtiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında "hatırı sayılır" bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu

tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor. TCMB'den 7 Haziran'dan önce faiz artışı beklentisi TL'nin değer kaybettiği her geçen gün kuvvetleniyor.

TCMB'nin de yakından izlediği zimmi oynaklık endeksi TCMB'nin hatırı sayılır bir sıkılaştırma gerçekleştirdiği 2017 Ocak ayında görülen ve 24.80 seviyesine gittikçe yaklaşıyor.

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