Dolar/TL'de temkinli bekleyiş

28 Haziran 2018

Seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla nispeten normalleşme gözlenen dolar/TL'de yeni kabineye odaklı temkinli iyimserlik sürüyor.

Seçim öncesi 22 Haziran Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından Pazartesi günü 4.5375'e kadar gerilemiş, sonrasında yatırımcıların ekonomide yeni döneme odaklanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle 4.7235'e kadar yükselmişti.

Dün öğleden sonra yönünü aşağı çevirerek 4.5930'a kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah 4.6240/4.6318 seviyesinde.

Dün akşam saatlerinde 4.9668/4.9694 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.9824/4.9925, dün 5.3392/5.3424 seviyesinde olan euro/TL ise bu sabah 5.3443/5.3473 seviyesinde bulunuyor.

Yurtdışı piyasalarda küresel ticaret savaşları kaynaklı olumsuz eğilim sürerken, yurtiçi piyasalarda ana odak konusu yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz'da TBMM'de yemin edecek. Erdoğan ise 9 Temmuz'da yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, TL'de seçim sonrası pozitif ayrışmanın devam ettiğini söyleyerek, "Henüz bir trend değişimi yok ancak fiyatlamalar olumlu bir eğilim gösteriyor. Önümüzde meclis takvimi var ve muhtemelen Temmuz'un ikinci haftasında kabine açıklanmış olacak. Buna ilişkin olumlu beklentiler var. Yurtdışında küresel ticaret savaşları nedeniyle risk iştahı çok iyi durumda değil. Yurtiçinde ise piyasa riskler konusunda beklemede, kabineyi önceliğe almış durumdayız" diye konuştu.

Kurun 4.60-4.62 civarında hareket ettiğini ve piyasada biraz daha normalleşme olduğunu söyleyen Erkan, "Piyasa temkinli iyimserlik ve bekleme halinde. Yurtdışı zaten olumsuz, risk iştahı da olumsuz etkileniyor ancak bu ortamda biz negatif eğilimden pozitif ayrışıyoruz. Kabine belli olana kadar piyasanın agresif alıma geçmesini beklemiyorum" dedi.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Türk varlıklarına aylardır ihtiyatla yaklaşan yabancı fon yöneticileri, seçimlerde galip gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yabancı yatırımcıları ancak ekonomi ve para politikası üzerinde daha sıkı kontrol sözlerine açıklık getirdiği takdirde tekrar cezbedebileceğini ifade ettiler.

Yeni yönetimin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yüksek cari açık, çift hanelere çıkan enflasyon ve yüksek dış borçlanma maliyetleri bulunuyor. Yatırımcılar saygın ve iş dünyası dostu isimlerin kabinede yer alıp almayacağını ve Erdoğan'ın kabul görmemiş politikaları savunmaya devam edip etmeyeceğini de görmek istiyor.

Yatırımcıların odaklandığı bir diğer konu ise OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Pazar günü yapılan seçimlerin ardından dün Ankara'da ilk kez bir araya gelirken; bugün basında yer alan bir haberde söz konusu görüşmede OHAL'in uzatılmaması yönünde mutabakata varıldığı belirtildi.