Dolar/TL'de yükseliş hızlandı

10 Ocak 2018

Türk Lirası, küresel tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle kazanımlarını sildi.

ABD Hazine tahvil getirileri bugün 10 ayın zirvesine çıkarken, Almanya tahvil getirileri yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesinde.

Haftaya 3.73 ile 2017 Ekim sonundan bu yana gördüğü en düşük seviyeye yakın başlayan kur, bugün 3.80'nin üzerine tırmandı.

Bugün doları etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, petrol fiyatlarının 69 dolar seviyesini aşması da TL üzerinde baskıya neden oldu.

Dolar/TL saat 15:00'da 3.7920'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5560 ve sterlin/TL 5.1415 seviyesinde yer aldı.

BIST 100 geriledi

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Güne 114.812 puandan başlayan endeks, aynı dakikalarda yüzde 1,50 düşüşle 113.300 seviyesinden işlem gördü.

Enflasyon belirleyici olacak

Doların seyri üzerinde etkili olacak en önemli veri cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.