Dört şirket temettü dağıtımını açıkladı! Tarihler belli oldu

Agesa Hayat Ve Emeklilik AŞ'nin (AgeSA) pay başına 4,72 TL nakit kar payı dağıtımı, genel kurul tarafından kabul edildi. Şirket, kar payı ödemelerini 28 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 2024 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 2.871.345.742 TL net dönem karından 99.100.000 TL genel kanuni yedek akçe ve 1.772.245.742 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, 1 milyar TL brüt kar payının "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve 26 Mart 2025 itibarıyla nakden ödenmesine karar verildiği ifade edildi. Ayrıca, 40.761.641 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak kapatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Genel Kurul onayına sunulacak diğer temettü kararları

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler de temettü dağıtımına ilişkin kararlarını genel kurul onayına sunacak.

• TAB Gıda: 2024 yılı karından pay başına net 2,975 TL nakit kar payı dağıtımı teklifini genel kurula sunacak. Onaylanması durumunda ödemeler 27 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

• Logo Yazılım: Pay başına net 4,47 TL nakit kar payı dağıtımını teklif etti.

• Atakey: Hissedarlarına 0,4675 TL nakit temettü dağıtımını planlıyor.

• Doğan Holding: Pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtılmasını genel kurul onayına sunulacak.